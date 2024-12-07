Шольц после разговора с Трампом об Украине: сможем разработать общую стратегию
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом войну в Украине. Шольц уверен, что стороны смогут разработать общую стратегию по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я уверен, что мы сможем разработать общую стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", - сказал Шольц в интервью группе газет Funke.
Как отметил канцлер Германии, разговор с Трампом был детальным. По словам Шольца, его команда ведет прямой обмен информацией с советниками Трампа по безопасности.
Шольц подчеркнул, что сейчас важно, чтобы "убийства прекратились как можно быстрее", а суверенитет и независимость Украины "были гарантированы".
Напомним, 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц посетил Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, известно, что в Украину собирается кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. По словам политика, он посетит Украину в ближайшие дни.
Стоит добавить, что в прошлом месяце в Германии развалилась правящая коалиция после увольнения Шольцем министра финансов Кристиана Линднера. В Германии пройдут досрочные выборы. Их назначили на 23 февраля 2025 года.
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