Шольц о переговорах с Путиным: проходят в дружеском тоне и есть определенные сдвиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца в интервью Deutschlandfunk .

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными", - сказал Шольц.

При этом канцлер Германии заверил, что тон разговора всегда дружеский, несмотря на то, что политики имеют расхождения во взглядах. Шольц объяснил, что обсуждает с Путиным не только прекращения огня, но и гуманитарные вопросы.

"Помимо требования о выводе войск мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", - заявил немецкий политик.