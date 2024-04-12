Шольц у Пекіні висловить стурбованість підтримкою Китаєм Росії

За словами чиновників, Німеччина не прагне відокремитися від китайської економіки, але зниження ризиків є вкрай важливим.

Вони також додали, що між Німеччиною та Китаєм були контакти щодо Ірану, де Пекін має вплив.

Дружба між Москвою та Пекіном

Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як президент Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.

У березні міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив про "нову парадигму" у відносинах Китаю з Росією. Минулого року двостороння торгівля досягла рекордних 240 млрд доларів, чому сприяв китайський імпорт російської нафти та експорт автомобілів та електроніки.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон попереджає союзників про те, що Пекін посилив підтримку Москви, зокрема шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти їй у війні проти України.