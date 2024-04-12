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Шольц у Пекіні висловить стурбованість підтримкою Китаєм Росії

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю висловить стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновників, Німеччина не прагне відокремитися від китайської економіки, але зниження ризиків є вкрай важливим.

Вони також додали, що між Німеччиною та Китаєм були контакти щодо Ірану, де Пекін має вплив.

Дружба між Москвою та Пекіном

Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як президент Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.

У березні міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив про "нову парадигму" у відносинах Китаю з Росією. Минулого року двостороння торгівля досягла рекордних 240 млрд доларів, чому сприяв китайський імпорт російської нафти та експорт автомобілів та електроніки.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон попереджає союзників про те, що Пекін посилив підтримку Москви, зокрема шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти їй у війні проти України.

 

На знак невідкладності США у цьому питанні міністр фінансів Джанет Єллен заявила під час свого візиту до Китаю, що його банки та експортери не повинні зміцнювати військовий потенціал Росії, попередивши, що "вони зіткнуться із серйозними наслідками, якщо вони це зроблять".

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