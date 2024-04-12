Шольц в Пекине выразит обеспокоенность поддержкой Китаем России

По словам чиновников, Германия не стремится отделиться от китайской экономики, но снижение рисков крайне важно.

Они также добавили, что между Германией и Китаем были контакты по вопросу Ирана, где Пекин имеет влияние.

Дружба межу Москвой и Пекином

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как президент Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая защитить Россию от беспрецедентных западных санкций.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И возвестил о "новой парадигме" в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 млрд долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку Москвы, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.