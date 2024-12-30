Шольц про падіння літака AZAL: війна Росії зачіпає все більше невинних людей

Росія збила пасажирський літак

Нагадаємо, 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Коли борт наблизився до Грозного, йому заборонили здійснити посадку. При цьому по літаку відпрацювала російська протиповітряна оборона, він був пошкоджений.

Навіть після пошкодження літака росіяни заборонили йому здійснювати посадку. Тому пілоти були змушені летіти до Казахстану. Неподалік казахстанського міста Актау борт розбився.

Причетність Росії до падіння пасажирського літака вже підтвердив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він вимагав від росіян вибачень, а також грошової компенсації.

Детально про те, як такий інцидент може вплинути на відносини між двома країнами, - в матеріалі РБК-Україна.

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