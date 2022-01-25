Шольц об отказе поставлять оружие Украине: мы помогаем другими способами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В последние годы федеральное правительство неоднократно принимало решение не поставлять летальное оружие (Украине - ред.). На это есть причины, которые тоже естественны. Тем не менее мы, конечно, очень много сделали для активной поддержки экономического развития и развития демократии в Украине, в том числе и теми финансовыми ресурсами, которые у нас есть. Также в рамках наших международных обязательств. И мы будем продолжать это делать", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает продление контракта по транзиту газа через Украину. По его словам, Берлин поддерживает украинские экономические перспективы, в том числе по водороду, возобновляемым источникам энергии и другим направлениям.

"Поэтому Украина видит, что они могут положиться на Германию", - добавил немецкий канцлер.