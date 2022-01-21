Шольц отказался обсудить с Байденом ситуацию вокруг Украины, - Spiegel

По информации издания, вместо переговоров с американским лидером, Шольц должен совершить визит в Мадрид. При этом представитель правительства Германии отказался комментировать СМИ информацию об отказе от встречи.

Однако, сообщается, что переговоры Байдена и Шольца все же должны состояться.

Указано, что стороны решили перенести мероприятия на более поздний срок. Ориентировочно, они могут состояться в середине февраля 2022 года.

При этом, по данным Reuters, 25 января Шольц планирует провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Они должны обсудить рост угрозы для Украины со стороны РФ, а также вопросы климата и председательства Германии в G7.