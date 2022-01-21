Шольц відмовився обговорити з Байденом ситуацію навколо України, - Spiegel

За інформацією видання, замість переговорів з американським лідером, Шольц має здійснити візит до Мадриду. При цьому представник уряду Німеччини відмовився коментувати ЗМІ інформацію про відмову від зустрічі.

Однак, повідомляється, що переговори Байдена та Шольца все ж мають відбутися.

Вказано, що сторони вирішили перенести заходи на більш пізній термін. Орієнтовно, вони можуть відбутися у середині лютого 2022 року.

При цьому, за даними Reuters, 25 січня Шольц планує провести зустріч з французьким лідером Еммануелем Макроном. Вони мають обговорити зростання загрози для України з боку РФ, а також питання клімату та головування Німеччини в G7.