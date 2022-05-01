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Шольц объяснил осторожность Германии в поставках тяжелого вооружения Украине

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Олаф Шольц отреагировал на критику Германии за нехватку лидерства в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине для противостояния РФ в войне. Он стремится быть осторожным, а не делать все наспех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральное правительство оказалось под внутренним и внешним давлением по поддержке Украины. Прежде всего, речь идет об оружии (танках и гаубицах), а также введении немедленного эмбарго на российские энергоносители.

"Я принимаю решение быстро и согласованно с нашими партнерами. По-моему, поспешные действия и самостоятельные усилия Германии были бы сомнительными", – заявил Шольц.

Канцлер вынужден постоянно искать баланс внутри правительственной коалиции. Младшие партнеры социал-демократов – "Зеленые" и "Свободные демократы" – заинтересованы в расширении военно-технической помощи Украине. Зато левое крыло СДПГ предостерегло его от риска "спровоцировать военный ответ России в третьей стране".

Напомним, что Германия поддержала введение санкций против ядерной отрасли РФ.

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