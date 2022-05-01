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Шольц пояснив обережність Німеччини в постачанні важкого озброєння Україні

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Канцлер Олаф Шольц відреагував на критику Німеччини за брак лідерства в питанні постачання важкого озброєння Україні для протистояння РФ у війні. Він прагне бути обережним, а не робити все поспіхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральний уряд опинився під внутрішнім і зовнішнім тиском щодо підтримки України. Передусім ідеться про зброю (танки та гаубиці), а також запровадження негайного ембарго на російські енергоносії.

"Я приймаю рішення швидко та узгоджено з нашими партнерами. Як на мене, поспішні дії та самостійні зусилля Німеччини були б сумнівними", – заявив Шольц.

Канцлер змушений постійно шукати баланс всередині урядової коаліції. Молодші партнери соціал-демократів – "Зелені" та "Вільні демократи" – зацікавлені в розширенні військово-технічної допомоги Україні. Натомість ліве крило СДПН застерегло його від ризику "спровокувати військову відповідь Росії у третій країні".

Нагадаємо, що Німеччина підтримала запровадження санкцій проти ядерної галузі РФ.

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