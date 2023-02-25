Шольц обговорив з прем'єр-міністром Індії війну в Україні

Індія планує розвивати зв'язки з ЄС та сприятиме зусиллям щодо припинення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, яку приводить Bloomberg.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із Моді та обговорив ряд питань, в тому числі і Україну.
"Європа та її союзники намагаються ізолювати та покарати Росію за її агресію в Україні та хочуть, щоб Індія відвернулася від Москви, оскільки війна триває вже другий рік", - йдеться у матеріалі.
Шольц зазначив, що Індія купує великі обсяги російської нафти зі знижкою, а також залежить від РФ у питаннях військової техніки.
Також лідери двох країн обговорили пов'язану з війною проти України нестачу продовольства та добрив у світі.
Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому поки немає.
Нагадаємо, що Індія наполягала на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.