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Шольц обговорив з прем'єр-міністром Індії війну в Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Індія планує розвивати зв'язки з ЄС та сприятиме зусиллям щодо припинення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, яку приводить Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів зустріч із Моді та обговорив ряд питань, в тому числі і Україну.

"Європа та її союзники намагаються ізолювати та покарати Росію за її агресію в Україні та хочуть, щоб Індія відвернулася від Москви, оскільки війна триває вже другий рік", - йдеться у матеріалі.

Шольц зазначив, що Індія купує великі обсяги російської нафти зі знижкою, а також залежить від РФ у питаннях військової техніки.

Також лідери двох країн обговорили пов'язану з війною проти України нестачу продовольства та добрив у світі.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому поки немає.

Нагадаємо, що Індія наполягала на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке.

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Війна в Україні