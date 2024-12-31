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Шольц у новорічному зверненні пообіцяв найбільшу в Європі підтримку України

Берлін, Вівторок 31 грудня 2024 13:38
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Шольц у новорічному зверненні пообіцяв найбільшу в Європі підтримку України Фото: Олаф Шольц
Автор: Олександр Білоус

Німеччина продовжить підтримку України в її боротьбі з російською агресією. Водночас Берлін не допускатиме поширення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

У новорічному зверненні, записаному для телебачення Шольц зазначив, що багато громадян Німеччини дивилися на жорстоку агресивну війну Росії проти України з почуттям зростаючої тривоги.

"Запевняю вас, що ми не залишимо Україну і продовжимо підтримувати Україну, як ніхто інший у Європі", - сказав він.

Водночас уряд продовжить "зберігати холоднокровність, щоб війна не поширювалася", додав Шольц.

При цьому лідер партії Шольца СДПН Ларс Клінгбейл закликав європейців до більшої рішучості у відносинах з Росією після диверсії на підводному кабелі в Балтійському морі.

"Події показують, що помилково вважати, що Путін веде війну тільки проти України. Гібридні атаки на критично важливу інфраструктуру також зростають тут і в усій Європі", - сказав Клінгбейл і закликав держави, які межують із Балтійським морем, поліпшити захист і контроль та проявляти пильність.

Нагадаємо, 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, після яких Шольц найімовірніше втратить посаду канцлера Німеччини.

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