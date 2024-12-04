Шольц: про німецькі війська в Україні не може бути й мови
Розгортання німецьких сухопутних військ в Україні наразі не можливе.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-tv.
Що передувало
Сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.
За її словами, Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки.
Реакція Шольца
Під час виступу перед німецьким урядом Шольц заявив, що Німеччина не буде відправляти війська до України.
"Про це не може бути й мови", - заявив Шольц
За його словами, заява Бербок була лише дипломатичною відповіддю на гіпотетичне питання щодо німецьких військ в Україні.
Іноземні війська в Україні
На початку року президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Ця ідея мала широку дискусію серед союзників України попри те, що йшлося не про участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Однак Литва, Латвія, Естонія та Канада заявили, що готові обговорювати варіанти.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США ці дискусії поновились. За даними ЗМІ, нібито Париж та Лондон можуть очолити іноземний військовий контингент.
При цьому глава Міноборони Британії Девід Леммі наголосив, що позиція країни - не змінилася, і Лондон не має наміру відправляти війська в Україну.
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