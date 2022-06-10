В Германии сказали, что нужно для вступления Косово и Сербии в ЕС

Косово и Сербия должны признать друг друга для вступления в Европейский Союз.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Приштине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eeuronews .

Шольц во время своего визита в столицы двух стран попросил Косово и Сербию четко взять на себя обязательства по достижению долговременного политического решения их давнего спора о независимости Косово.

"Понятно, что сделка в конечном итоге должна также прояснить вопрос признания Косово, потому что невозможно представить, чтобы две страны, которые не признают друг друга, стали членами ЕС", - сказал канцлер Германии.

Санкции против России

Шольц также похвалил Косово за поддержку санкций Евросоюза против Российской Федерации из-за вторжения в Украину. Он назвал правительство в Приштине "надежным партнером".

Он также напомнил правительству Сербии, что любая страна, которая надеется стать членом ЕС, должна соблюдать его законы и обычаи.