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Шольц назвав умову для вступу Косово та Сербії в ЄС

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Приштина, П'ятниця 10 червня 2022 20:03
Шольц назвав умову для вступу Косово та Сербії в ЄС Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Косово і Сербія мають визнати одна одну для вступу у Європейський Союз.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції в Приштині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eeuronews.

Шольц під час свого візиту до столиць двох країн попросив Косово та Сербію чітко взяти на себе зобов'язання щодо досягнення довготривалого політичного вирішення їхньої давньої суперечки про незалежність Косова.

"Зрозуміло, що угода в кінцевому підсумку повинна також прояснити питання визнання Косова, тому що неможливо уявити, щоб дві країни, які не визнають одна одну, стали членами ЄС", - сказав канцлер Німеччини.

Санкції проти Росії

Шольц також похвалив Косово за підтримку санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації через вторгнення в Україну. Він назвав уряд у Приштині "надійним партнером".

Він також нагадав уряду Сербії, що будь-яка країна, яка сподівається стати членом ЄС, повинна дотримуватися його законів і звичаїв.

Нагадаємо, Косово наприкінця цього року планує подати заявку на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Раніше уряд Косова ввів санкції проти Росії у зв'язку з агресією проти України.

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