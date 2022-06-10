ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 18:14
Косово планирует подать заявку на членство в ЕС Фото: Косово планирует подать заявку на членство в ЕС (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Частично признанное государство на Балканах Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Сделает это уже в конце текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

"Мы будем продолжать наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, который мы планируем получить в конце этого года", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит отметить, что такие члены ЕС, как Испания, Словакия, Румыния и Греция не признают независимости Косово.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Bloomberg Европейская комиссия на следующей неделе порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако выдвинет определенные условия Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Косово
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз