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Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергии

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия является ненадежным партнером в поставках энергоресурсов. Он считает, что Германия сможет пережить эту зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца во время брифинга.

Политик заявил, что Германия сейчас переживает экономически тяжелый период, поэтому правительство утвердило новый пакет помощи для жителей перед отопительным сезоном.

В то же время Шольц прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке. По его словам, Россия перестала быть надежным поставщиком. Однако канцлер уверен, что, несмотря на нестабильность, Германия сможет справиться с вызовами.

"Мы переживем эту зиму", - заявил Шольц.

Напомним, 2 сентября Россия полностью остановила "Северный поток" из-за утечки масла и необходимости ремонта.

В то же время в Германии заявили, что смогут пережить отопительный период без российского газа.

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ГерманияРоссийская ФедерацияОлаф Шольц