Шольц назвал причины нападения Путина на Украину "совершенно абсурдными"

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он напал на Украину по "совершенно абсурдным" причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"НАТО никогда не представляло угрозы для России", - сказал он на дне открытых дверей в канцелярии.

Он также отверг обвинение в том, что страны НАТО до войны не заботились об интересах безопасности России.

По словам Шольца, у Путина "совершенно абсурдные" идеи.