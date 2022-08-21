Шольц назвав причини нападу Путіна на Україну "абсолютно абсурдними"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"НАТО ніколи не становило загрози для Росії", - сказав він на дні відкритих дверей у канцелярії.
Він також відкинув звинувачення у тому, що країни НАТО до війни не дбали про інтереси безпеки Росії.
За словами Шольца, у Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї.
Раніше голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалено нібито через неприйнятні загрози безпеки Росії, створені урядом України.
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