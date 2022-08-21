Шольц назвав причини нападу Путіна на Україну "абсолютно абсурдними"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"НАТО ніколи не становило загрози для Росії", - сказав він на дні відкритих дверей у канцелярії.

Він також відкинув звинувачення у тому, що країни НАТО до війни не дбали про інтереси безпеки Росії.

За словами Шольца, у Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї.