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Шольц назвав причини нападу Путіна на Україну "абсолютно абсурдними"

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"НАТО ніколи не становило загрози для Росії", - сказав він на дні відкритих дверей у канцелярії.

Він також відкинув звинувачення у тому, що країни НАТО до війни не дбали про інтереси безпеки Росії.

За словами Шольца, у Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї.

Раніше голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалено нібито через неприйнятні загрози безпеки Росії, створені урядом України.

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