Шольц назвал причину задержки поставок оружия Украине

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ракетные установки, которые другие страны направляют Украине, уже находятся на складах. Но они, вместе с тем, не являются наиболее современными. При этом те САУ, которые отправит Германия, будут "самыми новыми гаубицами на мировом рынке".

Также он отметил, что невозможно сравнивать скорость поставок оружия США для Украины с немецким.

"Вы должны понимать, что есть разница между такой страной, как США, которая тратит столько средств на оборону, что является очень большой инвестицией", - подчеркнул Шольц.

Кроме того, по его словам, длительные задержки с поставками немецкого оружия по сравнению с быстрыми поставками американского объясняются необходимостью обучения украинских солдат в Германии.

Стоит заметить, что ранее Германию неоднократно обвиняли в том, что она задерживает поставки тяжелого вооружения для Украины.