Шольц надеется на единогласное решение ЕС по статусу кандидата для Украины
Европейские лидеры на саммите 23-24 июня 2022 году должны единогласно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого канцлера Олафа Шольца для dpa.
По его словам, он с оптимизмом смотрит на саммит лидеров ЕС.
"Европа действовала в единстве из-за российской агрессии против Украины, и мы продолжим это делать, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение. Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 государств-членов, и нам нужно будет найти общий подход, но я весьма оптимистичен в том, что мы сможем с этим справиться", - добавил Шольц.
Отметим, саммит лидеров ЕС пройдет 23-24 июня.
Напомним, накануне Шольц в Киеве заверил, что Германия будет поддерживать предоставление кандидатского статуса для Украины.
Сегодня Европейская комиссия рекомендовала одобрить этот статус, европейские страны-скептики также подтвердили, что поддержат данное решение.
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