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Шольц надеется на единогласное решение ЕС по статусу кандидата для Украины

Новина українською →
Берлин, Пятница 17 июня 2022 22:01
Шольц надеется на единогласное решение ЕС по статусу кандидата для Украины Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Европейские лидеры на саммите 23-24 июня 2022 году должны единогласно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого канцлера Олафа Шольца для dpa.

По его словам, он с оптимизмом смотрит на саммит лидеров ЕС.

"Европа действовала в единстве из-за российской агрессии против Украины, и мы продолжим это делать, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение. Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 государств-членов, и нам нужно будет найти общий подход, но я весьма оптимистичен в том, что мы сможем с этим справиться", - добавил Шольц.

Отметим, саммит лидеров ЕС пройдет 23-24 июня.

Напомним, накануне Шольц в Киеве заверил, что Германия будет поддерживать предоставление кандидатского статуса для Украины.

Сегодня Европейская комиссия рекомендовала одобрить этот статус, европейские страны-скептики также подтвердили, что поддержат данное решение.

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