Шольц надеется на единогласное решение ЕС по статусу кандидата для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого канцлера Олафа Шольца для dpa .

По его словам, он с оптимизмом смотрит на саммит лидеров ЕС.

"Европа действовала в единстве из-за российской агрессии против Украины, и мы продолжим это делать, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение. Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 государств-членов, и нам нужно будет найти общий подход, но я весьма оптимистичен в том, что мы сможем с этим справиться", - добавил Шольц.

Отметим, саммит лидеров ЕС пройдет 23-24 июня.