Шольц може не отримати вотум довіри, дострокові вибори заплановані на 23 лютого, - АР

Як пише видання, таким чином дострокові вибори у Німеччині можуть відбутись вже 23 лютого 2025 року. При цьому основним конкурентом Шольца буде лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Варто нагадати, що на початку листопада у німецькому уряді почалась криза. Тоді Шольц звільнив міністра фінансів через суперечки щодо відновлення економіки. Після цього партія FDP вийшла з коаліції. Що призвело до того, що дві партії центристського спрямування залишились без більшості у Бундестазі. Через це було вирішено провести дострокові вибори 23 лютого - на сім місяців раніше, ніж планувалося.

Соціал-демократичну партію, яку очолює Шольц, має 207 місць у парламенті. Вона, ймовірніше за все, буде голосувати за канцлера, проте їх колишні партнери "Зелені", які мають 117 місць, утримаються.Через це Шольц не зможе набрати необхідних 367 голосів більшості в 733-місному Бундестазі.

У випадку, якщо Шольц програє голосування, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен вирішити, чи розпускати парламент. Він має на це 21 день.

Цікаво і те, що кампанія до виборів уже фактично стартувала. Як заявляв Шольц, головними питаннями виборів стануть інвестиції в майбутнє, модернізація промисловості, стабільність пенсій та підтримка миру в Україні, водночас уникаючи залучення Німеччини у війну. Німеччина стала одним з найбіліших постачальників зброї Україні. Однак Шольц виступив проти передачі Україні ракет Taurus - він побоюється ескалації зі сторони Росії.

Головним опонентом канцлера є опозиційний Фрідріх Мерц з ХДС/ХСС. Він закликав зосередитися на підвищенні конкурентоспроможності німецької економіки.

Зауважимо, що вотуми довіри в Німеччині трапляються рідко. З часів Другої світової війни це буде лише шостий випадок. Останній раз такий крок у 2005 році зробив канцлер Герхард Шредер, що призвело до перемоги Ангели Меркель на дострокових виборах.

Розпад коаліції в уряді Німеччини

У Німеччині нещодавно розпалася "світлофорна" коаліція, до складу якої входили Соціал-демократична партія Німеччини (партія Олафа Шольца), Вільна демократична партія та партія "зелених". Причиною стала незгода щодо вирішення бюджетного дефіциту у розмірі 13 мільярдів євро на 2025 рік, що призвело до гострих суперечностей між партіями.

Канцлер Олаф Шольц після цього звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, представника Вільної демократичної партії. Очікується, що Бундестаг найближчим часом винесе вотум недовіри Шольцу, після чого президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосить дострокові вибори до парламенту, ймовірно, у лютому.