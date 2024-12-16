Шольц может не получить вотум доверия, досрочные выборы запланированы на 23 февраля, - АР

Как пишет издание, таким образом досрочные выборы в Германии могут состояться уже 23 февраля 2025 года. При этом основным конкурентом Шольца будет лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Стоит напомнить, что в начале ноября в немецком правительстве начался кризис. Тогда Шольц уволил министра финансов из-за споров по восстановлению экономики. После этого партия FDP вышла из коалиции. Что привело к тому, что две партии центристского направления остались без большинства в Бундестаге. Из-за этого было решено провести досрочные выборы 23 февраля - на семь месяцев раньше, чем планировалось.

Социал-демократическая партия, которую возглавляет Шольц, имеет 207 мест в парламенте. Она, вероятнее всего, будет голосовать за канцлера, однако их бывшие партнеры "Зеленые", которые имеют 117 мест, воздержатся, из-за чего Шольц не сможет набрать необходимых 367 голосов большинства в 733-местном Бундестаге.

В случае, если Шольц проиграет голосование, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен решить, распускать ли парламент. У него есть на это 21 день.

Интересно и то, что кампания к выборам уже фактически стартовала. Как заявлял Шольц, главными вопросами выборов станут инвестиции в будущее, модернизация промышленности, стабильность пенсий и поддержка мира в Украине, одновременно избегая вовлечения Германии в войну. Германия стала одним из самых белых поставщиков оружия Украине.Однако Шольц выступил против передачи Украине ракет Taurus - он опасается эскалации со стороны России.

Главным оппонентом канцлера является оппозиционный Фридрих Мерц из ХДС/ХСС. Он призвал сосредоточиться на повышении конкурентоспособности немецкой экономики.

Заметим, что вотумы доверия в Германии случаются редко. Со времен Второй мировой войны это будет лишь шестой случай. Последний раз такой шаг в 2005 году сделал канцлер Герхард Шредер, что привело к победе Ангелы Меркель на досрочных выборах.

Распад коалиции в правительстве Германии

В Германии недавно распалась "светофорная" коалиция, в состав которой входили Социал-демократическая партия Германии (партия Олафа Шольца), Свободная демократическая партия и партия "зеленых". Причиной стало несогласие относительно решения бюджетного дефицита в размере 13 миллиардов евро на 2025 год, что привело к острым противоречиям между партиями.

Канцлер Олаф Шольц после этого уволил министра финансов Кристиана Линднера, представителя Свободной демократической партии. Ожидается, что Бундестаг в ближайшее время вынесет вотум недоверия Шольцу, после чего президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявит досрочные выборы в парламент, вероятно, в феврале.