Шольц: ми дали Україні можливість вступити в ЄС і готові дати гарантії безпеки

Німеччина разом із партнерами дала Україні можливість вступити до Євросоюзу. Зараз вони ж готові дати післявоєнні гарантії безпеки для Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.

"Ми сказали (Україні, - ред.), що вони можуть претендувати на членство в ЄС. Вони працюють над тим, щоб домогтися прогресу за всіма критеріями, які важливі для цього. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певний шлях гарантій безпеки для країни в мирний час, коли він прийде, але ми ще не там", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що із партнерами обговорює післявоєнні гарантії безпеки для України.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що розвал Росії стане найкращою гарантією безпеки для України та світу.

Разом з тим, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.