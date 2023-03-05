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Шольц: ми дали Україні можливість вступити в ЄС і готові дати гарантії безпеки

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Неділя 05 березня 2023 19:50
Шольц: ми дали Україні можливість вступити в ЄС і готові дати гарантії безпеки Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина разом із партнерами дала Україні можливість вступити до Євросоюзу. Зараз вони ж готові дати післявоєнні гарантії безпеки для Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN.

"Ми сказали (Україні, - ред.), що вони можуть претендувати на членство в ЄС. Вони працюють над тим, щоб домогтися прогресу за всіма критеріями, які важливі для цього. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певний шлях гарантій безпеки для країни в мирний час, коли він прийде, але ми ще не там", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що із партнерами обговорює післявоєнні гарантії безпеки для України.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що розвал Росії стане найкращою гарантією безпеки для України та світу.

Разом з тим, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов припускає, що Росія може розвалитися на кілька суб'єктів.

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Вступ в ЄС Олаф Шольц Війна Росії проти України
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