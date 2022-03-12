Шольц и Макрон призвали Путина сменить войну против Украины дипломатией

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон попытались убедить Владимира Путина в необходимости немедленного прекращения военных действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальном сайте правительства Германии.
Шольц и Макрон провели 75-минутный разговор с президентом РФ. Эти переговоры стали частью международных усилий по прекращению войны в Украине.
"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора", – говорится в сообщении.
Утром Шольц также позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны договорились поддерживать связь.
Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал Запад посодействовать освобождению из плена мэра Мелитополя.
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