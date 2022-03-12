ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц и Макрон призвали Путина сменить войну против Украины дипломатией

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 15:49
Шольц и Макрон призвали Путина сменить войну против Украины дипломатией Фото: Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон попытались убедить Владимира Путина в необходимости немедленного прекращения военных действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальном сайте правительства Германии.

Шольц и Макрон провели 75-минутный разговор с президентом РФ. Эти переговоры стали частью международных усилий по прекращению войны в Украине.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора", – говорится в сообщении.

Утром Шольц также позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стороны договорились поддерживать связь.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал Запад посодействовать освобождению из плена мэра Мелитополя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Германия Эммануэль Макрон Владимир Путин Олаф Шольц Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит