Шольц и Макрон позвонили Путину: стали известны подробности разговора

"Лидеры Германии и Франции требовали немедленного прекращения огня в Украине во время трехстороннего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Указано, что Шольц и Макрон настаивали на том, чтобы любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и РФ.

По итогам разговора лидеры трех стран заявили, что будут поддерживать тесный контакт друг с другом в течение следующих нескольких дней.

Звонок Шольца и Макрона Путину

Сегодня в Кремле уже сообщали о том, что президент Франции и немецкий канцлер Олаф Шольц провели телефонную беседу с президентом РФ Путиным относительно российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Продолжили обсуждать тему Украины", - коротко заявил прессе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. По итогам которой Кулеба заявил, что прогресса по перемирию стороны так и не достигли - подробности читайте в материале РБК-Украина.

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