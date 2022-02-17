UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений, - Зеленский

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, настаивали ли лидеры Германии и Франции на выполнении минских соглашений во время визитов в Киев. По слова президента, Берлин и Париж хотят выполнения этого документа.

Об этом глава государства рассказал в интервью РБК-Украина.

"Да. Они хотят этого", - ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон выполнения "Минска".

В то же время Зеленский не смог ответить на вопрос, каким выполнение минских соглашений видят в Германии и Франции.

"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, Украина готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, Зеленский назвал минские соглашения "бездарно составленным документом".

Отметим, вчера состоялся разговор лидеров Германии и США в ходе которого они выступили за выполнение минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинские соглашенияДонбасс