Шольц и Макрон хотят выполнения минских соглашений, - Зеленский

"Да. Они хотят этого", - ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон выполнения "Минска".

В то же время Зеленский не смог ответить на вопрос, каким выполнение минских соглашений видят в Германии и Франции.

"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет", - пояснил он.

Как отметил Зеленский, Украина готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.