Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня

Дострокові вибори у Німеччині

Після розпаду коаліції канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про готовність поставити питання довірі своєму уряду на голосування в Бундестазі.

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Видання Politico повідомляло, що дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року.

При цьому видання зазначало, що дата позачергових виборів у Німеччині стала компромісом між лівоцентристським канцлером Олафом Шольцем та лідером консерваторів Фрідріхом Мерцем.

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