Шольц намерен подать заявку на вотум доверия правительству 11 декабря

Досрочные выборы в Германии

После распада коалиции канцлер Германии Олаф Шольц объявил о готовности поставить вопрос о доверии своему правительству на голосование в Бундестаге. Оппозиционные партии рассматривают возможность создания коалиции с партией Шольца, однако без его непосредственного участия.

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Издание Politico сообщало, что досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

При этом издание отмечало, дата внеочередных выборов в Германии стала компромиссом между левоцентристским канцлером Олафом Шольцем и лидером консерваторов Фридрихом Мерцем.

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