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Шольц исключил вмешательство НАТО в войну России против Украины

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне России против Украины. Вместе с тем он пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

"Сегодня утром президент Украины Зеленский впечатляюще выступил в немецком Бундестаге. Мы стоим на стороне Украины. И мы также тронуты судьбами многих молодых россиян, которых их руководство посылает на бессмысленную войну против собственных соседей. Важно, что о судьбе этих молодых людей знают и в России. Все в России должны знать, что президент Путин несет полную ответственность за их смерть", - отметил Шольц.

Немецкий канцлер пообещал "приложить все усилия", чтобы как можно быстрее прекратилась война.

"Мы продолжаем поддерживать храбрых украинцев в защите своей страны и противостоянии российской агрессии. Через финансовые ресурсы, через гуманитарную помощь, а также через поставки военной техники, как мы уже делали. Германия вносит здесь свой вклад и будет делать это в дальнейшем. Но нужно также четко заявить одно: НАТО не будет участвовать в этой войне. Мы уже приняли много решений внутри НАТО, чтобы активно поддерживать наших восточных союзников в этой ситуации", - резюмировал Шольц.

Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский обратился к немецкому Бундестагу. Он призвал канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России, а также упрекнул его в том, что страны за океаном оказались ближе, чем Германия.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной.

Война России против Украины продолжается 22-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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