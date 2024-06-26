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Шольц про ідею Путіна щодо "перемир'я": ті, хто вірять, явно передивилися Russia Today

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німецький канцлер Олаф Шольц відхилив пропозицію диктатора Володимира Путіна про "припинення війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, ну дуже багато дивиться Russia Today", - заявив Шольц.

За його словами, Путін все ще робить ставки на продовження війни. Це стає особливо очевидним за путінською "пропозицією про перемир'я".

"Адже йдеться в ньому (плані Путіна - ред.) не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України, ще навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають бути, порушуючи міжнародне право, передані Росії, що Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, на початку червня російський Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. Це відбулося напередодні першого саміту миру, який організувала Україна у Швейцарії.

Тоді Путін оголосив про "ще одну реальну мирну пропозицію". Детальніше про ультиматуми Путіна можна прочитати за посиланням.

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Війна в УкраїніОлаф Шольц