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Шольц об идее Путина о "перемирии": те, кто верят, явно пересмотрели Russia Today

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил предложение диктатора Владимира Путина о "прекращении войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Тот, кто верит, что Украина такое переживет и что из этого выйдет крепкий мир в Европе, очевидно, ну очень многое смотрит Russia Today", - заявил Шольц.

По его словам, Путин все еще делает ставки на продолжение войны. Это становится особенно очевидным по путинскому "предложению о перемирии".

"Ведь речь в нем (плане Путина - ред.) не о прекращении огня. Нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть, нарушая международное право, переданные России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи", - подчеркнул Шольц.

Напомним, в начале июня российский Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной. Это произошло накануне первого саммита мира, организованного Украиной в Швейцарии.

Тогда Путин объявил о "еще одном реальном мирном предложении". Подробнее об ультиматумах Путина можно прочитать по ссылке.

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Война в УкраинеОлаф Шольц