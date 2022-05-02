Шольц не хочет ехать в Украину, пока не приедет президент Штайнмайер

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Канцлера Олафа Шольца уже несколько недель критикуют за его действия в войне в Украине. После того, как сначала он колебался относительно доставки тяжелого вооружения, но на прошлой неделе произошел разворот с поставкой зенитных танков.
Отвечая на вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер сказал, что все еще считает "весьма выдающимся событием" то, что Франк-Вальтер Штайнмайер, которого "несколькими неделями ранее выдвинули в Федеральное собрание на второй срок, был исключен. Это мешает делу".
В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.
Канцлер сказал, что никогда не колебался поддерживать Украину.
"Я всегда принимал решения быстро, вместе со всеми остальными, координировался с союзниками. Но мой курс состоит в том, чтобы мы действовали благоразумно и с ясным умом. Правительство не принимает решения в стиле PR-управления", - сказал он.
Шольц подчеркнул, что финансовая и военная помощь Германии и других стран помогла, "что украинская армия, которая действительно действует очень успешно, теперь может так долго держаться против такого сильного противника".
Ранее мы сообщали, что Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять оружие Украине.
Также мы писали, что Шольц объяснил осторожность Германии в поставках тяжелого вооружения Украине.
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