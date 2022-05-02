Шольц не хоче їхати в Україну, поки не приїде президент Штайнмайєр

Канцлера Олафа Шольца вже кілька тижнів критикують за його дії у війні в Україні. Після того, як спочатку він вагався щодо доставки важкого озброєння, але минулого тижня стався розворот із постачанням зенітних танків.

Відповідаючи на запитання, коли він поїде в українську столицю, канцлер сказав, що все ще вважає "досить видатною подією" те, що Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого "кількома тижнями раніше висунули у Федеральні збори на другий термін, був виключений. Це заважає справі".

У середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона його не запросила. Він хотів поїхати до Києва з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви, які зрештою виїхали без нього.

Канцлер сказав, що ніколи не вагався підтримувати Україну.

"Я завжди приймав рішення швидко, разом з усіма іншими, координувався з союзниками. Але мій курс полягає в тому, щоб ми діяли розсудливо і з ясним розумом. Уряд не приймає рішення в стилі PR-управління", - сказав він.

Шольц підкреслив, що фінансова та військова допомога Німеччини та інших країн допомогла, "що українська армія, яка дійсно діє дуже успішно, тепер може так довго триматися проти такого сильного супротивника".