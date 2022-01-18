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Шольц допустил санкции против "Северного потока-2" при вторжении РФ в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил санкций против "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину. Глава немецкого правительства отметил, что при российской военной агрессии будут обсуждаться любые ограничительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Цена будет высокой, и если будет военная агрессия против Украины, обсуждаться будет все", - сказал канцлер, отвечая на вопрос о том, как вторжение России повлияет на "Северный поток-2".

Шольц отметил, что экс-глава правительства Германии Ангела Меркель находится с ним в тесном контакте по вопросу российского газопровода. По его словам, относительно ограничительных мер в отношении "Северного потока-2" ранее договорился бывший министр иностранных дел Хайко Маас с представителями США.

Отметим, в ходе пресс-конференции Столтенберг заявил об отсутствии единой позиции в НАТО по "Северному потоку-2". Он также обвинил "Газпром" в манипуляциях на газовом рынке Европы.

Напомним, ранее в России заявили о готовности нарастить поставки газа в Европу, но при определенном условии.

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Российская ФедерацияГерманияСеверный поток-2