Шольц допоможе? Мельник відводить Німеччині вирішальну роль у питанні членства України в ЄС

Переговори України щодо вступу до Європейського Союзу мають розпочатися цього року. Київ розраховує на підтримку канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника редакції Network Germany (RND).
"Це амбітна мета, але її можна досягти", - сказав Мельник, зазначивши, що Німеччина має відіграти "дуже важливу, можливо, вирішальну роль".
У цьому контексті він сподівається на допомогу федерального уряду та канцлера. Україна набула статусу кандидата в червні минулого року, приблизно через чотири місяці після того, як Росія вторглася в країну. Процедури прийому до Європейського Союзу зазвичай займають багато років.
Говорячи про реформи, необхідні для вступу до ЄС, Мельник сказав: "Ми дуже старанно робимо домашнє завдання. Німці та європейці знають, що ми ставимося до цього серйозно, що ми не просто хочемо відкинути це як певну формальність, а готуємося належним чином незалежно від війни".
За його словами, Україна може бути готова набагато швидше, ніж очікувалося, - як до вступу до ЄС, так і до вступу до НАТО, чого вона також прагне.
"Ми також хочемо показати нашим німецьким друзям, що ці два членства в їхніх інтересах", - сказав Мельник, визнавши, що поки що цього не сталося. "На жаль, нам поки що не вдалося дати зрозуміти людям у Німеччині, що наше членство в ЄС тільки зміцнить цю спільноту і забезпечить її процвітання в майбутньому", - додав він.
Нагадаємо, одним із прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримують вступ України до Європейського союзу, 86% - до НАТО.
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