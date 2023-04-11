Шольц допоможе? Мельник відводить Німеччині вирішальну роль у питанні членства України в ЄС

"Це амбітна мета, але її можна досягти", - сказав Мельник, зазначивши, що Німеччина має відіграти "дуже важливу, можливо, вирішальну роль".

У цьому контексті він сподівається на допомогу федерального уряду та канцлера. Україна набула статусу кандидата в червні минулого року, приблизно через чотири місяці після того, як Росія вторглася в країну. Процедури прийому до Європейського Союзу зазвичай займають багато років.

Говорячи про реформи, необхідні для вступу до ЄС, Мельник сказав: "Ми дуже старанно робимо домашнє завдання. Німці та європейці знають, що ми ставимося до цього серйозно, що ми не просто хочемо відкинути це як певну формальність, а готуємося належним чином незалежно від війни".

За його словами, Україна може бути готова набагато швидше, ніж очікувалося, - як до вступу до ЄС, так і до вступу до НАТО, чого вона також прагне.

"Ми також хочемо показати нашим німецьким друзям, що ці два членства в їхніх інтересах", - сказав Мельник, визнавши, що поки що цього не сталося. "На жаль, нам поки що не вдалося дати зрозуміти людям у Німеччині, що наше членство в ЄС тільки зміцнить цю спільноту і забезпечить її процвітання в майбутньому", - додав він.