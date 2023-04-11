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Шольц поможет? Мельник отводит Германии решающую роль в вопросе членства Украины в ЕС

Фото: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз должны начаться в этом году. Киев рассчитывает на поддержку канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника редакции Network Germany (RND).

"Это амбициозная цель, но ее можно достичь", - сказал Мельник, отметив, что Германия должна сыграть "очень важную, может быть, решающую роль".

В этом контексте он надеется на помощь федерального правительства и канцлера. Украина получила статус кандидата в июне прошлого года, примерно через четыре месяца после того, как Россия вторглась в страну. Процедуры приема в Европейский Союз обычно занимают много лет.

Говоря о реформах, необходимых для вступления в ЕС, Мельник сказал: "Мы очень усердно делаем домашнее задание. Немцы и европейцы знают, что мы относимся к этому серьезно, что мы не просто хотим отбросить это как некую формальность, а готовимся должным образом, независимо от войны".

По его словам, Украина может быть готова намного быстрее, чем ожидалось, - как к вступлению в ЕС, так и к вступлению в НАТО, к чему она тоже стремится.

"Мы также хотим показать нашим немецким друзьям, что эти два членства в их интересах", - сказал Мельник, признав, что пока этого не произошло. "К сожалению, нам пока не удалось дать понять людям в Германии, что наше членство в ЕС только укрепит это сообщество и обеспечит его процветание в будущем", - добавил он.

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% - в НАТО.

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