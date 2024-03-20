Шольц добиватиметься збільшення допомоги Україні на саміті ЄС, - Sky News

Саміт ЄС

Нагадаємо, 21-22 березня відбудеться саміт Європейської ради, в якому братимуть участь лідери країн Євросоюзу.

Очікується, що допомога Україні стане однією з основних тем обговорень. Як написав у запрошенні глава Євроради Шарль Мішель, лідери країн блоку хочуть заявити про терміновість, інтенсивність і рішучість подальшої підтримки України в її війні з окупантами.

Також на саміті порушуватиметься питання рамок майбутніх переговорів з Україною про членство в ЄС.

Зазначимо, 19 березня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 500 млн євро.

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