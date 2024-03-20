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Шольц добиватиметься збільшення допомоги Україні на саміті ЄС, - Sky News

Середа 20 березня 2024 18:31
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Шольц добиватиметься збільшення допомоги Україні на саміті ЄС, - Sky News Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче добитися від інших лідерів країн Європейського союзу збільшення допомоги Україні під час саміту 21-22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про плани Шольца закликати інших лідерів ЄС до активізації допомоги Україні розповів неназваний представник німецького уряду.

При цьому чиновник додав, що Німеччина очікує більш активних дій від Європейського інвестиційного банку у питанні фінансування оборонного сектору.

Саміт ЄС

Нагадаємо, 21-22 березня відбудеться саміт Європейської ради, в якому братимуть участь лідери країн Євросоюзу.

Очікується, що допомога Україні стане однією з основних тем обговорень. Як написав у запрошенні глава Євроради Шарль Мішель, лідери країн блоку хочуть заявити про терміновість, інтенсивність і рішучість подальшої підтримки України в її війні з окупантами.

Також на саміті порушуватиметься питання рамок майбутніх переговорів з Україною про членство в ЄС.

Зазначимо, 19 березня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 500 млн євро.

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Євросоюз Рада Європи Саміт ЄС Допомога Україні Військова допомога Олаф Шольц
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