Шольц будет добиваться увеличения помощи Украине на саммите ЕС, - Sky News

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет добиться от других лидеров стран Европейского союза увеличения помощи Украине в ходе саммита 21-22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

При этом чиновник добавил, что Германия ожидает более активных действий от Европейского инвестиционного банка в вопросе финансирования оборонного сектора.

Как пишет издание, о планах Шольца призывать других лидеров ЕС к активизации помощи Украине рассказал неназванный представитель немецкого правительства.

Саммит ЕС

Напомним, 21-22 марта состоится саммит Европейского совета, в котором примут участие лидеры стран Евросоюза.

Ожидается, что помощь Украине станет одной из основных тем обсуждений. Как написал в пригласительном письме глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры стран блока хотят заявить о срочности, интенсивности и решимости дальнейшей поддержки Украины в ее войне с оккупантами.

Также на саммите будет подниматься вопрос рамок будущих переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Отметим, вчера, 19 марта, министр обороны Германии Борис Писториус объявил новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение общей стоимостью 500 млн евро.

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