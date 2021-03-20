Шокового повышения цен на ж/д билеты не будет, - УЗ

Шокового повышения цен на железнодорожные билеты в Украине не планируется. Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания "Укрзализныци" Александр Перцовский.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране".
"Сейчас речь идет о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти поэтапная индексация", - сообщил Перцовский.
По его словами, речь идет о том, что с 2018 года вообще не проходила индексация. При этом "росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне",
"Укрзализныця" не планирует какого-то шокового повышения цен", - сказал он.
В УЗ считают, что цены на железнодорожные билеты в Украине остаются достаточно низкими.
"Мы мониторим по каждому направлению, как цены "Укрзализныци" выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы - и видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой. Плюс у нас же есть три класса перевозки, всегда есть плацкарт, который вообще самый дешевый способ транспортировки, есть купе, есть СВ, поэтому люди здесь тоже могут среди этих сервисов выбрать", - заявил Перцовский.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. Начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02. Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов в порожнем состоянии.
Напомним, "Укрзализныця" продлила до 19 марта включительно ограничения на продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Эти области находятся в "красной" зоне карантина.