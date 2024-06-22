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Шоколад дорожчає? Чому у світі дефіцит какао та як це вливає на вартість солодощів

Субота 22 червня 2024 06:45
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Шоколад дорожчає? Чому у світі дефіцит какао та як це вливає на вартість солодощів Фото: що відбувається з цінами на шоколад (freepik.com)
Автор: Анна Березіна

"Гіркий" сюрприз чекає на любителів шоколадних смаколиків. Виробники змушені підвищувати вартість солодощів через дефіцит какао-бобів у світі. Ціни на шоколад вже повзуть вгору і в Україні

Докладніше про причини шоколадної кризи, як вона впливає на виробництво і вартість кондитерських виробів, – на РБК-Україна нижче.

Зміст:

Що відбувається на ринку какао

Вартість какао-бобів за останні місяці побила не один рекорд, що загрожує шоколадною кризою у світі.

Якщо порівнювати поточну та торішню вартість какао, ціна зросла більш ніж у 2,5 рази – з 2904 доларів до 7763 доларів за тонну (середня за травень).

Міжнародна асоціація какао (ІССО) у своєму звіті зазначає, що цього сезону світове виробництво какао впаде на 11,7% – до 4,4 млн т, а через невідповідність попиту та пропозиції на ринку виникне дефіцит у 439 тис. т, порівняно з 76 тис. т минулого сезону.

Причиною дефіциту та підвищення цін на какао стали неврожаї у країнах, де вирощують культуру.

Шоколад дорожчає? Чому у світі дефіцит какао та як це вливає на вартість солодощівФото: какао-боби у дефіциті через неврожаї останніх років (freepik.com)

Понад 60% світового врожаю какао-бобів збирають у Західній Африці, зокрема у Гані та Кот-д’Івуарі. Збір какао у цих регіонах знижується вже три роки поспіль, але ситуація значно погіршилася у 2024-му.

Какао чутливе до температури повітря, тому екстремально спекотна погода негативно позначилася на врожаях. До того ж на деревах з'явився грибок внаслідок затяжних злив узимку.

Зниженню врожайності також сприяє старіння дерев какао, оскільки вони стають більш схильні до хвороб. Їх утримання обходиться дорожче, і деякі фермери вирішили відмовитись від плантацій старих дерев какао на користь зелених пасовищ.

Як впливає здорожчання какао на виробництво шоколаду у світі

Какао є основним інгредієнтом у виробництві кондитерських виробів. Його побічні продукти застосовують для виробництва безалкогольних напоїв, алкоголю, косметики, харчових добавок, ароматизаторів та багато іншого.

Найбільший вплив неврожаю какао-бобів та високих цін на сировину вже відчули виробники шоколаду.

Вони не можуть виробляти шоколад із сирого какао й покладаються на переробників. Але переробники кажуть, що не можуть дозволити собі купувати боби.

Через те, що закупівля какао-бобів значно здорожчала, кілька заводів какао в Гані та Кот-д'Івуарі скоротили або навіть припинили переробку. Тому багато виробників поки використовують власні запаси та переглядають ціни на продукцію.

Кондитерський гігант Mondolez, власник брендів Oreo і Toblerone, підняв ціни на шоколад до 15% у 2023 році, і планує зростання вартості продукції у 2024.

Швейцарський виробник преміального шоколаду Lindt & Sprüngli AG робить запаси какао через потенційні проблеми в ланцюжку постачання. Bank of America прогнозує, що Lindt підвищить ціни принаймні на 10% протягом наступних двох років.

Шоколад дорожчає? Чому у світі дефіцит какао та як це вливає на вартість солодощівФото: ціни на шоколад у світі ростуть (freepik.com)

Крім того, підвищення вартості какао змусило виробників створювати нові ласощі з меншою кількістю дорогого інгредієнта або взагалі без нього.

До прикладу, компанія Mars зменшила вагу шоколадного батончика Galaxy на 10 грамів. Нова лінійка KitKat у США лише частково глазурована шоколадом на відміну від класичного батончика. Nestle розширила лінійку шоколадок Aero, які завдяки повітряним бульбашкам стали майже на 40% легше, ніж продукція конкурентів при однакових розмірах.

Як зазначили у маркетинговій компанії Euromonitor International, наразі понад 40% батончиків, що продаються в США, наповнені не шоколадом, а начинками (карамель, горіхи чи фрукти).

Какао-масло, що утворюється при подрібненні бобів, є ключовим інгредієнтом шоколаду. Середня плитка молочного шоколаду містить близько 20% какао-масла. Але деякі виробники замінюють частину какао-масла у своїх продуктах більш дешевою пальмовою олією.

Шведський виробник рослинних олій і жирів для солодощів AAK звітував, що покупців їх продукції стало більше, і це сталося на тлі зростання цін на какао.

Чи ростуть ціни на шоколад в Україні

Світова какао-криза не оминула й Україну, тому шоколадні вироби вже дорожчають.

Як зазначають в об'єднанні "Укркондпром", українські кондитери залежні від цін на какао-боби, так само як і виробники за кордоном. До того ж на вартість продукції впливає дорога логістика. Вітчизняні компанії купують вже перероблену какао-сировину, і на її доставку теж потрібно закладати кошти.

Покупці вже могли помітити зростання вартості шоколаду на полицях супермаркетів.

Керівниця управління закупівель кондитерських товарів, чаю, кави мережі VARUS Тетяна Волчкова розповіла РБК-Україна, що вартість на шоколадну продукцію показує динаміку до зростання. З початку цього року відбулось підвищення цін від 10%. Українські виробники прогнозують подальше зростання, якщо не стабілізується ситуація на світовому ринку какао-бобів.

Коливання цін стримують дисконтами та промозаходами, та поки не спостерігають дефіциту на продукцію. Подальша ситуація стане зрозумілою у жовтні 2024 після збирання нового врожаю, підсумувала представниця торговельної мережі.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані ІССО, публікації Еuronews, Bloomberg, інформація об'єднання "Укркондпром", коментар керівниці управління закупівель кондитерських товарів, чаю, кави мережі VARUS Тетяни Волчкової.

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