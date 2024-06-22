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Шоколад дорожает? Почему в мире дефицит какао и как это влияет на стоимость сладостей

Суббота 22 июня 2024 06:45
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Шоколад дорожает? Почему в мире дефицит какао и как это влияет на стоимость сладостей Фото: что происходит с ценами на шоколад (freepik.com)
Автор: Анна Березина

"Горький" сюрприз ждет любителей шоколадных лакомств. Производители вынуждены повышать стоимость сладостей из-за дефицита какао-бобов в мире. Цены на шоколад уже ползут вверх и в Украине

Подробнее о причинах шоколадного кризиса, как он влияет на производство и стоимость кондитерских изделий, – на РБК-Украина ниже.

Содержание:

Что происходит на рынке какао

Стоимость какао-бобов за последние месяцы побила не один рекорд, что может грозить шоколадным кризисом в мире.

Если сравнивать текущую и прошлогоднюю стоимость какао, цена выросла более чем в 2,5 раза – с 2904 долларов до 7763 долларов за тонну (средняя за май).

Международная ассоциация какао (ІССО) в своем отчете отмечает, что в этом сезоне мировое производство какао упадет на 11,7% – до 4,4 млн т, а из-за несоответствия спроса и предложения на рынке возникнет дефицит в 439 тыс. т, по сравнению с 76 тыс. т в прошлом сезоне.

Причиной дефицита и цен на какао стали неурожаи в странах, где выращивают культуру.

Шоколад дорожает? Почему в мире дефицит какао и как это влияет на стоимость сладостейФото: какао-бобы в дефиците из-за неурожаев последних лет (freepik.com)

Более 60% мирового урожая какао-бобов собирают в Западной Африке, в частности в Гане и Кот-д'Ивуаре. Сбор какао в этих регионах снижается уже три года подряд, но ситуация значительно ухудшилась в 2024-м.

Какао чувствительно к температуре воздуха, поэтому экстремально жаркая погода отрицательно сказалась на урожаях. К тому же на деревьях появился грибок в результате затяжных ливней зимой.

Снижению урожайности также способствует старение деревьев какао, поскольку они становятся более подвержены болезням. Их содержание обходится дороже, и некоторые фермеры решили отказаться от плантаций старых деревьев какао в пользу зеленых пастбищ.

Как влияет подорожание какао на производство шоколада в мире

Какао является основным ингредиентом в производстве кондитерских изделий. Его побочные продукты используют для производства безалкогольных напитков, алкоголя, косметики, пищевых добавок, ароматизаторов и многого другого.

Наибольшее влияние неурожая какао-бобов и высоких цен на сырье уже ощутили производители шоколада.

Они не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на переработчиков. Но переработчики говорят, что не могут позволить себе покупать бобы.

Из-за того, что закупка какао-бобов значительно подорожала, несколько заводов какао в Гане и Кот-д'Ивуаре сократили или даже прекратили переработку. Поэтому многие производители пока используют свои запасы и пересматривают цены на продукцию.

Кондитерский гигант Mondolez, владелец брендов Oreo и Toblerone, поднял цены на шоколад до 15% в 2023 году и планирует рост стоимости продукции в 2024 году.

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Sprüngli AG делает запасы какао из-за потенциальных проблем в цепочке поставок. Bank of America прогнозирует, что Lindt повысит цены, по крайней мере, на 10% в течение следующих двух лет.

Шоколад дорожает? Почему в мире дефицит какао и как это влияет на стоимость сладостейФото: цены на шоколад в мире растут (freepik.com)

Кроме того, повышение стоимости какао заставило производителей создавать новые сладости с меньшим количеством дорогого ингредиента или вообще без него.

К примеру, компания Mars снизила вес шоколадного батончика Galaxy на 10 граммов. Новая линейка KitKat в США частично глазирована шоколадом в отличие от классического батончика. Nestle расширила линейку шоколадок Aero, которые благодаря воздушным пузырькам стали почти на 40% легче, чем продукция конкурентов при одинаковых размерах.

Как отметили в маркетинговой компании Euromonitor International, сейчас более 40% продаваемых в США батончиков наполнены не шоколадом, а начинками (карамель, орехи или фрукты).

Какао-масло, образующееся при измельчении бобов, является ключевым ингредиентом шоколада. Средняя плитка молочного шоколада содержит около 20% какао-масла. Но некоторые производители заменяют часть какао-масла в своих продуктах более дешевым пальмовым маслом.

Шведский производитель растительных масел и жиров для сладостей AAK отчитывался, что покупателей их продукции стало больше, и это произошло на фоне роста цен на какао.

Растут ли цены на шоколад в Украине

Мировой какао-кризис не обошел и Украину, поэтому шоколадные изделия уже дорожают.

Как отмечают в объединении "Укркондпром", украинские кондитеры зависимы от цен на какао-бобы, равно как и производители за рубежом. К тому же на стоимость продукции влияет дорогостоящая логистика. Отечественные компании покупают уже переработанное какао-сырье, и на его доставку тоже нужно закладывать средства.

Покупатели могли заметить рост стоимости шоколада на полках супермаркетов.

Руководитель управления закупок кондитерских товаров, чая, кофе сети VARUS Татьяна Волчкова рассказала РБК-Украина, что цена на шоколадную продукцию показывает динамику роста. С начала этого года произошло повышение цен от 10%. Украинские производители прогнозируют дальнейший рост стоимости, если не стабилизируется ситуация на мировом рынке какао-бобов.

Колебание цен сдерживается дисконтами и промомерами, и пока не наблюдается дефицита на продукцию. Какой будет ситуация в дальнейшем, станет понятно в октябре 2024 после уборки нового урожая, подытожила представительница торговой сети.

При подготовке материала использовались: данные ІССО, публикации Еuronews, Bloomberg, информация объединения "Укркондпром", комментарий руководительницы управления закупок кондитерских товаров, чая, кофе сети VARUS Татьяны Волчковой.

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