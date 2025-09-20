Шок у футболі: тренер "Ман Сіті" Гвардіола розлучається після 30 років шлюбу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Розлучення після трьох десятиліть

Відомий тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра офіційно розривають стосунки після майже 30 років разом. Подружжя виховало трьох дітей, а їхній шлюб тривав із 2014 року.

Спершу розрив називали "мирним", однак за повідомленнями європейських медіа, нині він описується як "коректний", але далекий від теплоти.

Чутки та причини напруженості

Іспанська преса писала про ймовірний роман Гвардіоли з 28-річною жінкою ліванського походження, який нібито почався ще наприкінці 2021 року.

У ЗМІ навіть з’являлися повідомлення, що вона переїхала до Манчестера, а пару бачили разом у Дубаї та США під час клубного чемпіонату світу.

Офіційного підтвердження цим чуткам немає, однак історія розлучення одного з найуспішніших тренерів сучасності залишається резонансною.

Що відомо про процес

Пеп і Крістіна познайомилися ще у 1994 році, але узаконили стосунки лише у 2014-му. Останні роки вони жили окремо: Серра в Іспанії, Гвардіола у Великій Британії.

Подружжя навіть користувалося послугами одного адвоката, щоб уникнути судових тяжб, однак джерела вказують, що їхні стосунки з "дружніх" перетворилися на "сердечні" та позбавлені колишньої близькості.

Інсайдери повідомляють, що остаточне оформлення розлучення може відбутися вже найближчим часом.

Чи вплине це на "Манчестер Сіті"

Британські медіа пишуть, що особисті проблеми тренера збіглися з його найгіршим спадом на чолі клубу за останні роки. Висловлюються побоювання, що розлучення може позначитися на старті нового сезону.

Гвардіола раніше заявив, що планує залишити "Сіті" після завершення контракту у 2027 році, щоб "зосередитися на собі".