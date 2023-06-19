На сході ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ, - Маляр

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - повідомила вона.

За словами Маляр, росіяни все ще не полишили своїх планів щодо виходу на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Для окупантів наразі це основний напрямок наступу. Там сконцентровано значну кількість підрозділів росіян, зокрема десантно-штурмових.

"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - написала вона.

Ситуація на окупованих територіях України

На захоплених територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей окупанти влаштували свавілля: можуть безкарно посадити когось "на підвал", забрати майно.

У людей немає доступу навіть до лікарень, в яких лікують виключно окупантів. Окрім того, вони незаконно депортують українських дітей. Наприклад, на початку червня в Росію вивезли 150 українських дітей з тимчасово окупованої території Луганської області.

Не краща ситуація і з криміногенною обстановкою - російські злочинці, які перебувають у розшуку в РФ, переїжджають на окуповані території України.

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