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На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр

Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские военные подтянули силы на Лиманском и Купянском направлениях и пытаются совершить наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

"Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", - сообщила она.

По словам Маляр, россияне все еще не оставили свои планы по выходу на географические границы Донецкой и Луганской областей. Для оккупантов сейчас это основное направление наступления. Там сконцентрировано значительное количество подразделений россиян, в том числе десантно-штурмовых.

"Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", - написала она.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На захваченных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей оккупанты устроили беспредел: могут безнаказанно посадить кого-то "на подвал", забрать имущество.

У людей нет доступа даже в больницы, в которых лечат исключительно оккупантов. Кроме того, незаконно депортируют украинских детей. К примеру, в начале июня в Россию вывезли 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области.

Не лучше ситуация и с криминогенной обстановкой – российские преступники, находящиеся в розыске в РФ, переезжают на оккупированные территории Украины.

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