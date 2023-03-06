UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області, - "Укренерго"

Фото: на сході відновлено стабільне живлення, роботи продовжуються в Одеській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри погодні умови в найближчі тижні зростання споживання не очікується. В Одеській області продовжуються роботи для підвищення надійності живлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку НЕК "Укренерго".

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже протягом 23 днів й наразі не прогнозується. Споживання зростає, однак це характерно для початку робочого тижня.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню операційної безпеки енергосистеми", - пише "Укренерго".

Обмеження в областях наразі немає, однак у разі зміни ситуації можливе застосування відключень.

На сході внаслідок ремонтних робіт було відновлено надійність живлення регіону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з жовтня 2022 року Росія завдала 31 повітряну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго