На сході України авто енергетиків натрапило на вибухівку: є поранений

НП з бригадами енергетиків в Україні

Підриви бригад енергетиків на вибухових пристроях в Україні відбуваються не рідко. Вони почастішали після масштабного вторгнення РФ.

Крім того, бригади енергетиків часто потрапляють під обстріл РФ в різних областях. Наприклад, в червні під час виконання робіт, в Донецькій області під обстріл РФ потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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