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На сході України авто енергетиків натрапило на вибухівку: є поранений

Фото: автомобіль енергетиків натрапив на вибухівку, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На сході України автомобіль енергетиків натрапив на вибухівку. Один із співробітників був поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Під час огляду повітряної лінії службовий автомобіль підірвався на вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Через НП 31-річний майстер з експлуатації електричних мереж отримав важкі поранення та був доставлений у лікарню. 

НП з бригадами енергетиків в Україні

Підриви бригад енергетиків на вибухових пристроях в Україні відбуваються не рідко. Вони почастішали після масштабного вторгнення РФ.

Крім того, бригади енергетиків часто потрапляють під обстріл РФ в різних областях. Наприклад, в червні під час виконання робіт, в Донецькій області під обстріл РФ потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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