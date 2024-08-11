На востоке Украины авто энергетиков наткнулось на взрывчатку: есть раненый

ЧП с бригадами энергетиков в Украине

Подрывы бригад энергетиков на взрывных устройствах в Украине происходят не редко. Они участились после масштабного вторжения РФ.

Кроме того, бригады энергетиков часто попадают под обстрелы РФ в разных областях. Например, в июне во время выполнения работ, в Донецкой области под обстрел РФ попала бригада энергетиков. Один из них получил ранения.

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